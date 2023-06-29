В Дагестане начал работать первый офис Альфа-Банка

Опубликовано: 23:54, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане, в сердце столицы, начал работать первый офис Альфа-Банка. Это большое событие не только для республики - данное отделение стало первым на Северном Кавказе Phygital офисом банка.

В Махачкале состоялось открытие первого дагестанского офиса Альфа-Банка. Также это первый в СКФО Phygital офис банка.

Слово Phygital (фиджитал) происходит от двух: physical и digital и подразумевает стык физического и цифрового пространств, это интегрированные коммуникации, дающие новый опыт клиенту.

"Это первый Phygital офис Альфа-Банка на Северном Кавказе. Офис нового поколения не похож на классическое отделение банка, рабочие зоны построены в формате современного коворкинга"

– пресс-служба правительства Дагестана

На открытии современного отделения по адресу пр-кт Имама Шамиля, д.36К присутствовал первый зампред республиканского правительства Руслан Алиев. Он выразил надежду, что открытие офиса крупного банка поспособствует развитию бизнеса в Дагестане.

" Сегодня в фокусе внимания - поддержка туризма и его инфраструктуры, строительство новых объектов, качественные банковские сервисы и социальные гарантии населению"

– Руслан Алиев