В Дагестане начал работать первый офис Альфа-Банка

В Махачкале состоялось открытие первого дагестанского офиса Альфа-Банка. Также это первый в СКФО Phygital офис банка.
Слово Phygital (фиджитал) происходит от двух: physical и digital и подразумевает стык физического и цифрового пространств, это интегрированные коммуникации, дающие новый опыт клиенту.
"Это первый Phygital офис Альфа-Банка на Северном Кавказе. Офис нового поколения не похож на классическое отделение банка, рабочие зоны построены в формате современного коворкинга"
– пресс-служба правительства Дагестана
На открытии современного отделения по адресу пр-кт Имама Шамиля, д.36К присутствовал первый зампред республиканского правительства Руслан Алиев. Он выразил надежду, что открытие офиса крупного банка поспособствует развитию бизнеса в Дагестане.
" Сегодня в фокусе внимания - поддержка туризма и его инфраструктуры, строительство новых объектов, качественные банковские сервисы и социальные гарантии населению"
– Руслан Алиев