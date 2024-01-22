Банду телефонных мошенников разоблачили на Ставрополье

В Волгограде задержана банда телефонных мошенников. Злоумышленники обманывали жителей Ставропольского края.

Правоохранители Волгограда разоблачили организованное преступное сообщество, участники которого специализировались на телефонном мошенничестве. При этом злоумышленники звонили в Ставропольский край.

Установлено, что преступники обзванивали потенциальных жертв и представлялись сотрудниками финансовых организации. Далее собеседнику предлагали перечислиться якобы накопленные бонусы. Для этого было необходимо назвать номер банковской карты и код из сообщения.

«Получив доступ к личным кабинетам потерпевших, злоумышленники оформляли на их имя кредиты»

– пресс-служба УФСБ России

Затем аферисты снимали деньги со счетов своих жертв. В настоящее время злоумышленники задержаны и доставлены в Ставрополь. Теперь их ждет дача показаний и судебное разбирательство.