Баку в ближайшее время ответит Еревану по мирному договору

Комментарии Еревана по проекту мирного договора изучены в Баку, ответ формируется и вскоре будет направлен в Армению. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана.

Азербайджан готовит ответ на комментарии Армении к проекту мирного договора, рассказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В настоящее время азербайджанская сторона формирует свое мнение по полученным от армянской стороны комментариям. Наш ответ будет передан Армении в ближайшее время"

– глава МИД Азербайджана

Заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Турции Хаканом Фиданом.

Байрамов отметил, что сегодня у Баку и Еревана имеется историческая возможность нормализовать отношения.

"И Азербайджан, и Турция полагают, что соседи по региону должны жить в мире. Мы ожидаем, что и Армения будет предпринимать следующие шаги, исходя из аналогичного подхода"

– Байрамов

В МИД Азербайджана сообщили, что Байрамов и Фидан во время встречи обменялись мнениями о перспективах двусторонней, региональной и многосторонней повестки дня.

"Министры также коснулись важной роли азербайджано-турецких союзнических отношений в сохранении стабильности в регионе, отметив, что с полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана сегодня в регионе наступил исторический момент, что взаимное признание суверенитета и территориальной целостности государств и уважение к таким фундаментальным принципам являются единственными факторами, на пути к прочному миру, стабильности и процветанию в регионе", - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.