Баку: у Франции нет морального права обвинять Азербайджан

Париж не имеет морального права обвинять Баку в нарушении прав человека, ведь грубые нарушения совершаются именно во Франции, а не в Азербайджане. Такое заявление распространил МИД АР.
В нем говорится о решительном опровержении заявления французского МИД о якобы посягательствах на свободу слова и о необоснованных арестах.
"Такие необоснованные и предвзятые заявления мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти"
– МИД Азербайджана
В министерстве напомнили о том, что в самой Франции права человека нарушаются регулярно. Акции протеста перерастают в беспорядки, во время которых гибнут люди. Законодательные органы поражен коррупцией, в них процветает взяточничество. Наблюдаются также исламофобия, совершаются нападения на мусульман. При этом, отметили в МИД, французские власти не предпринимают ничего и для предотвращения других грубых нарушений прав человека. Поэтому, указали в Баку, у Парижа нет никакого морального права обвинять в чем-либо подобном Азербайджан.
"В Азербайджане полностью обеспечиваются фундаментальные права и свободы, а также свобода СМИ. Еще раз, мы требуем от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана"
– МИД АР
Ранее сегодня президент Азербайджана заявил, что Франция, одновременно с привычной для нее политикой неоколониализма, планомерно осуществляет давления на мусульман, совершая их дискриминацию, в числе прочего устраивая исламофобские кампании. Ильхам Алиев подчеркнул, что под предлогом "светскости" Париж принимает законы и иные политические решения, цель которых заключается только в ограничении прав и свобод исповедующих ислам.
"В этой стране мечети, мусульманские культурные центры и кладбища подвергаются различным формам осквернений, притесняются граждане-мусульмане"
– глава государства
Глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал об угрозах для свободы вероисповедания во Франции. Он обратил внимание на дискриминацию мусульман в европейских странах. По словам Пашазаде, исповедующие ислам люди испытывают проблемы при поиске работы, в учебных заведениях и там, где проживают.