Баку: у Франции нет морального права обвинять Азербайджан

МИД Азербайджана ответил на заявление французского внешнеполитического ведомства, обвинившего Азербайджан в якобы посягательствах на свободу слова и печати. В ведомстве предупредили, что это вмешательство во внутренние дела АР.

Париж не имеет морального права обвинять Баку в нарушении прав человека, ведь грубые нарушения совершаются именно во Франции, а не в Азербайджане. Такое заявление распространил МИД АР.

В нем говорится о решительном опровержении заявления французского МИД о якобы посягательствах на свободу слова и о необоснованных арестах.

"Такие необоснованные и предвзятые заявления мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Азербайджана, следственный процесс и независимость судебной власти"

– МИД Азербайджана

В министерстве напомнили о том, что в самой Франции права человека нарушаются регулярно. Акции протеста перерастают в беспорядки, во время которых гибнут люди. Законодательные органы поражен коррупцией, в них процветает взяточничество. Наблюдаются также исламофобия, совершаются нападения на мусульман. При этом, отметили в МИД, французские власти не предпринимают ничего и для предотвращения других грубых нарушений прав человека. Поэтому, указали в Баку, у Парижа нет никакого морального права обвинять в чем-либо подобном Азербайджан.

"В Азербайджане полностью обеспечиваются фундаментальные права и свободы, а также свобода СМИ. Еще раз, мы требуем от Франции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана"

– МИД АР

Ранее сегодня президент Азербайджана заявил, что Франция, одновременно с привычной для нее политикой неоколониализма, планомерно осуществляет давления на мусульман, совершая их дискриминацию, в числе прочего устраивая исламофобские кампании. Ильхам Алиев подчеркнул, что под предлогом "светскости" Париж принимает законы и иные политические решения, цель которых заключается только в ограничении прав и свобод исповедующих ислам.

"В этой стране мечети, мусульманские культурные центры и кладбища подвергаются различным формам осквернений, притесняются граждане-мусульмане"

– глава государства

Глава Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде рассказал об угрозах для свободы вероисповедания во Франции. Он обратил внимание на дискриминацию мусульман в европейских странах. По словам Пашазаде, исповедующие ислам люди испытывают проблемы при поиске работы, в учебных заведениях и там, где проживают.