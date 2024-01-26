Баку призвал партнеров заставить Ереван отдать карты минных полей

Азербайджанские дипломаты обратились к внешнеполитическим партнерам Баку в связи с необходимостью изъять у Армении точные карты минных полей в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана призвало сегодня партнеров республики оказать воздействие на Армению для изъятия у нее карт минных полей, заложенных армянскими войсками в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Азербайджанские дипломаты озвучили этот призыв в связи с 343-й жертвой минного террора Армении в Азербайджане. Напомним, сегодня в Тертерском районе на армянской мине подорвался пастух Гасанли Алиев. В больнице ему была ампутирована ступня.

Представители ведомства подчеркнули, что в 2024 году вопрос о минном терроре Армении встает с особой остротой, ведь Карабахская война закончилась более трех лет назад, "карабахский вопрос" был решен в сентябре прошлого года, а граждане Азербайджана продолжают гибнуть и получать ранения на минах, установленных армянскими войсками в десятилетия оккупации.

Азербайджанские дипломаты обратили внимание, что не только нежелание властей Армении выдать точные исчерпывающие карты минных полей, но и отсутствие должного давления на них стороны азербайджанских партнеров приводит к тому, что вопрос о минном терроре не решается, а жители Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре находятся под постоянной угрозой.

Напомним, что из 343 граждан Азербайджана, ставших жертвами армянских мин после завершения Карабахской войны, 65 погибли.