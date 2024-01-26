Минный террор Армении продолжился в Тертерском районе Азербайджана

Еще один случай минного террора Армении произошел сегодня в Тертерском районе Азербайджана, где пастух наступил на мину, зайдя на ранее оккупированную землю. Этот случай с новой остротой ставит вопрос об изъятии у Еревана точных и исчерпывающих карт минных полей.

Сегодня вечером в Тертерском районе Азербайджана, недалеко от селения Гызылоба на мине подорвался житель соседнего селения Гарадаглы Гасанли Алиев.

Известно, что пострадавший работает пастухом. Вместе со своей отарой он оказался на территории, ранее оккупированной войсками Армении, и наступил на одну из миллиона мин, заложенных бывшими захватчиками.

В результате взрыва Алиев повредил ногу. Ему удалось вызвать полицию, и полицейские доставили его в клинику. В данный момент его жизни ничто не угрожает.

Азербайджанские саперы и представители прокуратуры в настоящее время изучают территорию, где произошел подрыв. В поле могут быть найдены и другие мины, оставленные армянскими оккупантами в годы Карабахской войны.

Тотальное минирование Карабаха и Восточного Зангезура составляет основную проблему для послевоенного восстановления освобожденных азербайджанских районов. Местные жители не могут безопасно вернуться в родные края, сотрудники строительных компаний – работать, а военные – нести службу, пока земля не будет очищена от мин. Этот процесс мог бы идти быстрее, если бы Армения предоставила Азербайджану точные и исчерпывающие карты минных полей, однако этого до сих пор не произошло.

В итоге Гасанли Алиев стал 343-й жертвой минного террора Армении. Напомним, что 65 из наступивших на пехотные или наехавших на противотанковые армянские мины граждан погибли.