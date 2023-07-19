Баку призвал Ереван прекратить лицемерие

Опубликовано: 10:45, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт МИД Армении

Накануне в ходе пресс-конференции с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом глава МИД Армении Арарат Мирзоян вновь предъявил Азербайджану надуманные претензии.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян каждый раз находит место и повод, чтобы озвучить необоснованные претензии к Азербайджану, что говорит о незаинтересованности армянского руководства в мире и стабильности в регионе.

"Тот факт, что вместо уважения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана министр иностранных дел Армении препятствует мирному процессу, ссылаясь на "права и безопасность" армян, проживающих в Карабахе, который находился под оккупацией почти 30 лет, свидетельствует об истинных намерениях армянских официальных лиц. Недопустимо под "населением Карабаха" подразумевать только права армянских жителей и игнорировать права и безопасность азербайджанских жителей, изгнанных с этих земель"

- МИД Азербайджана

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что страна инициирует диалог с армянскими жителями, и важно ответить взаимностью на эти добрые шаги. К тому же армянской стороне должно быть ясно, что Азербайджан в равной степени обеспечивает права и безопасность всех этнических меньшинств, проживающих в стране, и будет делать это впредь.

"Заявления о "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе – это политическая авантюра и манипуляция Армении. Возражение против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенное Азербайджаном, является примером необоснованности этих претензий. Искажение Арменией решения Международного суда ООН… о единогласном отклонении требования Армении о ликвидации Лачинского ППП, а также военная провокация против этого ППП и попытки контрабанды являются признаками отсутствия намерения соблюдать международные нормы и принципы"

- МИД Азербайджана

Армения до сих пор не выполнила свое обязательство по открытию транспортных путей из восточных районов Азербайджана в Нахчыван и до сих пор под разными предлогами препятствует открытию транспортных инфраструктур, а значит, страна все еще не понимает, что политика самоизоляции почти 30 лет ничего хорошего не принесла, подчеркнули в МИД Азербайджана.

"Если Армения заинтересована в мире, стабильности и безопасности в регионе, она должна прекратить лицемерие и фальшивые манипуляции и соблюдать свои международно-правовые обязательства для успешного завершения мирного процесса", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.