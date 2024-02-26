Баку призвал Ереван не повторять свои ошибки

Хикмет Гаджиев сообщил, что мирный договор должен подписываться не ради договора. Он напомнил, что карабахского вопроса больше нет, и повестка дня касается мира и сотрудничества.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией должно подписываться не ради договора.

"Мирный договор не должен заключаться только ради договора. Должно быть реальное и неподдельное намерение достичь мира. В этой связи Азербайджан также подчеркивает двусторонний аспект мирного договора"

- Хикмет Гаджиев

Он подчеркнул, что мир на Южном Кавказе лежит между Баку и Ереваном, и касается только их, а не Парижа или Брюсселя. Гаджиев заявил, что две страны должны продвигать мирную повестку и заключить мирное соглашение.

Помощник президента напомнил, что карабахский вопрос ушел в прошлое, а повестка дня Азербайджана касается мира и сотрудничества в регионе.

"Основополагающие принципы мирной повестки дня и текст мирного договора также были представлены армянской стороне. Это еще раз демонстрирует твердую решимость Азербайджана продвигать мирную повестку дня"

- Хикмет Гаджиев

Гаджиев отметил, что Азербайджан и Армения продолжают дипломатические переговоры. Он добавил, что встреча лидеров стран на Мюнхенской конференции была очень плодотворной.

Помощник заявил, что сегодня есть силы, которые желают перенести свои политические игры на Кавказ. По его словам, такие силы пытаются развивать границу между Арменией и Азербайджаном не как границу, а как некую линию конфронтации.

Гаджиев сообщил, что Азербайджан призывает Армению не повторять ошибок прошлых лет, и проводить политику, которая поспособствует установлению мира в регионе.