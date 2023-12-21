Баку призвал Армению осознать выгоды мира

Спецпредставитель президента Азербайджана уверен, что республика близка к заключению мирного договора с Арменией.

Азербайджан и Армения достаточно близки к подписанию мирного соглашения, но для это нужны действия направленные на развитие мирной повестки. Такое заявление сделал представитель главы АР по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

"Важно понять, что на этом решающем этапе переговоров, когда мы, судя по всему, не так уж далеки от окончательного соглашения, нам действительно нужны действия, ориентированные на результат"

- Эльчин Амирбеков

Также он напомнил, что Баку ждет от Еревана ответ на предложения о мирном договоре.

Амирбеков подчеркнул, что Армения должна отказаться от политических игр и манипуляций, так как заключение мирного договора будет выгодно для республики.

"Армения должна до конца осознать всю выгоду для себя мира с Азербайджаном и окончательно отказаться от всяких вредных иллюзий и пагубных махинаций, направленных на срыв мирного процесса и возврат к военной конфронтации с нашей страной"

- Эльчин Амирбеков

Представитель президента отметил, что вопрос о границах между странами может быть решен позднее, потому что он сложный и трудоемкий.

Также он подчеркнул, что Азербайджан придерживается мнения о создании комиссии, которая будет решать спорные вопросы после заключения мира. В эту комиссию должны войти только представители АР и РА, чтобы страны могли урегулировать вопросы без вмешательства третьих сторон.

Амирбеков также поднял тему о транспортном сообщении между основной территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Власти АР рассматривают этот проект, как дополнительный международный коридор из Китая в Европу. Кроме того, Баку считает его важным фактором безопасности республики.

Также представитель президента заявил, что если Армения не сможет оценить свою выгоду по реализации проекта Зангезурского коридора, то Азербайджан приступит к плану по созданию транспортного маршрута через Иран.

"Если Армения не в состоянии понять свою выгоду в создании Зангезурского коридора, если все еще продолжает распространять абсурдный нарратив о надвигающейся агрессии против нее со стороны Азербайджана и намерена и далее оставаться региональным тупиком, то Азербайджан переходит к конкретным действиям и начинает реализацию так называемого "плана Б", отдав предпочтение созданию вышеупомянутого транспортного сообщения через территорию соседнего Ирана"

- Эльчин Амирбеков

Каким будет мирный договор Азербайджана и Армении?

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, как сейчас выглядит новейшая версия проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет рамочным. За его пределами останутся такие вопросы, как делимитация и демаркация азербайджано-армянской границы и открытие транспортных коридоров. И то, и другое будет обсуждать и решаться дальше, уже после подписания мирного договора", - сообщил он, добавив, что переговоры по открытию коммуникаций могут зайти в тупик из-за бездействия Армении.

"Насчет открытия транспортных коридоров через Армению нет уверенности в дальнейшем прогрессе. Дело в том, что Армения пока что не предприняла никаких практических шагов по созданию транспортных путей на своей территории – за все три года после завершения Карабахской войны. Потому такие темы мы оставляем за пределами мирного договора. Самое главное в мирном договоре будет то, что он даст определенные гарантии обязательства сторон все имеющиеся вопросы решать только дипломатическим путем", - обратил внимание Фарид Шафиев.

Почему Ереван перестал затягивать переговоры с Баку?

Председатель правления Центра анализа международных отношений объяснил отказ властей Армении от традиционной тактики затягивания переговоров закрытием "карабахского вопроса". "Все изменили сентябрьские события, когда был положен конец сепаратистскому образованию на территории Азербайджана. Именно его наличие затормаживало диалог по мирному договору: Ереван пытался в той или иной форме под видом "прав и гарантий безопасности армянского населения Карабаха" протолкнуть идею статуса, а сепаратисты отказывались от контактов с властями Азербайджана. Теперь этот фактор исключен", - сказал Фарид Шафиев.

"После сентябрьских событий Ереван сделал попытку внести в мирный договор положение о возвращении беженцев – на что Азербайджан дал адекватное предложение о возвращении азербайджанских беженцев в Армению. Но это не устроило власти Армении, поскольку идея армянской государственности по-прежнему основана на идее этнического превосходства армян. В итоге стороны договорились, что и вопроса беженцев не будет в мирном договоре. Практически все проблемные вопросы сведены к одному-двум не самым значительным пунктам. Как сказал Амирбеков, речь идет в основном о соглашении по механизмам урегулирования споров", - заключил он.