Баку примет футбольный турнир в честь 100-летия Гейдара Алиева

Опубликовано: 4:11, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столице Азербайджанской Республики в последние дни весны состоится небольшой футбольный турнир в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева. Все встречи примет Олимпийский стадион.

В последние дни текущего месяца Баку организует небольшой футбольный турнир в память о 100-летии со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Организатором состязаний выступит республиканская Ассоциация футбольных федераций.

Все матчи будут сыграны на Олимпийском стадионе 26-го мая.

В турнире будут участвовать десять команд, разделенные на две категории. В частности, на нем сыграют команды медиа, судей, волонтеров, спонсоров и другие. В финальном матче встретятся коллективы, занявшие в своих категориях первое место.