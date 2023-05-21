Баку примет футбольный турнир в честь 100-летия Гейдара Алиева

В столице Азербайджанской Республики в последние дни весны состоится небольшой футбольный турнир в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева. Все встречи примет Олимпийский стадион.
В последние дни текущего месяца Баку организует небольшой футбольный турнир в память о 100-летии со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.
Организатором состязаний выступит республиканская Ассоциация футбольных федераций.
Все матчи будут сыграны на Олимпийском стадионе 26-го мая.
В турнире будут участвовать десять команд, разделенные на две категории. В частности, на нем сыграют команды медиа, судей, волонтеров, спонсоров и другие. В финальном матче встретятся коллективы, занявшие в своих категориях первое место.