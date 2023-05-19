В Азербайджане в начале лета обсудят расширение футбольной Премьер-Лиги

Следующее заседание Исполкома АФФА пройдет в начале июня. Центральной темой предстоящей встречи будет состав участников чемпионата Азербайджана по футболу в новом сезоне.
Заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана состоится в начале лета. Об этом пишут местные СМИ.
Согласно предварительной информации, встреча состоится в промежутке между 5 и 12 июня.
Изначально планировалось, что следующее заседание Исполкома АФФА состоится в мае, однако затем было принято решение провести его по окончании чемпионата.
На предстоящей встрече будет утвержден состав участников национального первенства в сезоне 2023/24.
Ранее сообщалось, что азербайджанская Премьер-Лига может быть расширена до 12 команд.