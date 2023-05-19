В Азербайджане в начале лета обсудят расширение футбольной Премьер-Лиги

Опубликовано: 11:54, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следующее заседание Исполкома АФФА пройдет в начале июня. Центральной темой предстоящей встречи будет состав участников чемпионата Азербайджана по футболу в новом сезоне.

Заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана состоится в начале лета. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно предварительной информации, встреча состоится в промежутке между 5 и 12 июня.

Изначально планировалось, что следующее заседание Исполкома АФФА состоится в мае, однако затем было принято решение провести его по окончании чемпионата.

На предстоящей встрече будет утвержден состав участников национального первенства в сезоне 2023/24.

Ранее сообщалось, что азербайджанская Премьер-Лига может быть расширена до 12 команд.