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В Азербайджане могут увеличить число участников чемпионата страны по футболу

В Азербайджане могут увеличить число участников чемпионата страны по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанскую премьер-лигу по футболу могут расширить до 12 команд. В настоящее время в АЗПЛ выступают 10 команд.

Чемпионат Азербайджана по футболу может быть расширен до 12 команд. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на ближайшем заседании Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

 

В том случае, если число участников увеличат, в этом сезоне ни одна команда премьер-лиги не вылетит в первый дивизион. А из первого дивизиона в премьер-лигу вместе с "Араз-Нахчываном" выйдет еще одна команда.

Вопрос расширения национального первенства рассматривался на предыдущем заседании Исполкома. Участники встречи договорились отложить принятие решения по данному вопросу до следующего заседания.

После 33 туров последнее место в АЗПЛ с 23 очками занимает "Шамахы". Турнирную таблицу первого дивизиона возглавляет "Араз-Нахчыван", набравший 66 очков. В тройку также входят "Нефтчи-2" (53 очка) и "Загатала" (43 очка).

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