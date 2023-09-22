Баку приглашает армян Карабаха к миролюбивому сосуществованию

Опубликовано: 1:00, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан призывает армянское население Карабаха влиться в модель миролюбивого сосуществования, которой гордится Баку. Приглашение озвучил глава МИД АР на заседании Совбеза ООН.

Выступая в СБ ООН, Джейхун Байрамов еще раз напомнил о неоднократно озвученном намерении Баку гарантировать соблюдение прав и свобод армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, причем согласно Конституции АР и международным механизмам, включая те, что относятся к национальным меньшинствам.

Дипломат отметил, что мирное объединение различных этнических, религиозных или языковых меньшинств в рамках одной нации заложено в истории Азербайджана, что не может не вызывать чувство гордости.

"Этнические армянские жители приглашаются стать частью нашей модели миролюбивого сосуществования. Вместе с тем Азербайджан напоминает о том, что все государства в рамках международного права имеют обязательство по невмешательству во внутренние дела других государств, непричинению ущерба усилиям по интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и неразжиганию сепаратизма на территории соседних государств. Азербайджан открыт для конструктивных контактов со всеми международными партнерами, искренне заинтересованными в мире, стабильности и благополучии в регионе"

– Джейхун Байрамов

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гуманитарная поддержка армянских жителей Карабаха

Министр также рассказал о гуманитарной поддержке армянского населения Карабахского региона.

Глава МИД заверил, что она будет оказана в ближайшее время ответственными центральными институтами азербайджанского правительства.

Речь идет, по его словам, о доставке топлива для детсадов и школ, а также больниц и других экстренных служб – соответствующая просьба поступила от армянских жителей Карабаха.

Будут предоставлены и другие меры гуманитарной поддержки, пояснил Байрамов.

ВС Азербайджана не нападали намеренно на мирное население

Министр иностранных дел также опроверг обвинения в том, что во время локальной АТО в Карабахе ВС АР якобы намеренно атаковали мирных жителей – напротив, подчеркнул он, целью антитеррористических мероприятий были только военные объекты на суверенной территории Азербайджана, так что Азербайджан реализовал свое право на суверенную самооборону, согласно Уставу ООН.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом были приняты все возможные меры, чтобы не пострадали гражданское население и инфраструктура.

"Обвинения в том, что якобы Вооруженные силы Азербайджана намеренно нападали на мирных жителей, являются безосновательными и ложными, о чем свидетельствуют фото- и видеодоказательства. Министерство обороны Азербайджанской Республики с первых минут начала антитеррористических мероприятий выступило с несколькими публичными заявлениями и призвало гражданское население держаться подальше от военных объектов. Аналогичные уведомления были отправлены армянским жителям Карабахского региона Азербайджана посредством SMS-сервиса. Этот шаг был предпринят с учетом возможности безответственного размещения военной техники и объектов в жилых районах подчиненными Армении вооруженными формированиями"

– Джейхун Байрамов

Дипломат констатировал, что азербайджанские военные продемонстрировали высокий уровень профессионализма, применяя высокоточные боеприпасы.

"Как видно из фотографий, если бы целью было нападение на мирное население или якобы проведение "этнической чистки", Вооруженные силы Азербайджана действовали бы иначе"

– министр

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.