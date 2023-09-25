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Баку опубликовал новый список конфискованного у армянских НВФ оружия

Баку опубликовал новый список конфискованного у армянских НВФ оружия
© Фото: Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана обновило перечень вооружения, которое было изъято у формирований ВС РА в Карабахском регионе АР.

Список вооружения, которое было конфисковано у формирований ВС Армении, пополнился новыми пунктами. Информацию распространило Минобороны Азербайджана.

Перечень актуален на 18.00 (17:00 мск) сегодняшнего дня.

Согласно сообщению Минобороны, количество единиц изъятого стрелкового оружия, а также гранатометов, почти достигло 800, артиллерийских орудий – превысило 42, средств противовоздушной обороны – составило 165.

Конфисковано было также более 175 тыс боеприпасов, 1440 единиц различного оборудования.

Кроме того, у армянских НВФ изъяли:

  • 81 оптический и иной прибор,
  • 22 единицы бронетехники,
  • 75 автомобилей и более 20 прицепов.
Разоружение армянских формирований в Карабахе: опубликован список изъятого оружия

Разоружение армянских формирований в Карабахе: опубликован список изъятого оружия

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