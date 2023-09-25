Баку опубликовал новый список конфискованного у армянских НВФ оружия

Минобороны Азербайджана обновило перечень вооружения, которое было изъято у формирований ВС РА в Карабахском регионе АР.
Список вооружения, которое было конфисковано у формирований ВС Армении, пополнился новыми пунктами. Информацию распространило Минобороны Азербайджана.
Перечень актуален на 18.00 (17:00 мск) сегодняшнего дня.
Согласно сообщению Минобороны, количество единиц изъятого стрелкового оружия, а также гранатометов, почти достигло 800, артиллерийских орудий – превысило 42, средств противовоздушной обороны – составило 165.
Конфисковано было также более 175 тыс боеприпасов, 1440 единиц различного оборудования.
Кроме того, у армянских НВФ изъяли:
- 81 оптический и иной прибор,
- 22 единицы бронетехники,
- 75 автомобилей и более 20 прицепов.