Баку опубликовал новый список конфискованного у армянских НВФ оружия

Опубликовано: 19:01, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана обновило перечень вооружения, которое было изъято у формирований ВС РА в Карабахском регионе АР.

Список вооружения, которое было конфисковано у формирований ВС Армении, пополнился новыми пунктами. Информацию распространило Минобороны Азербайджана.

Перечень актуален на 18.00 (17:00 мск) сегодняшнего дня.

Согласно сообщению Минобороны, количество единиц изъятого стрелкового оружия, а также гранатометов, почти достигло 800, артиллерийских орудий – превысило 42, средств противовоздушной обороны – составило 165.

Конфисковано было также более 175 тыс боеприпасов, 1440 единиц различного оборудования.

Кроме того, у армянских НВФ изъяли:

81 оптический и иной прибор,

22 единицы бронетехники,

75 автомобилей и более 20 прицепов.