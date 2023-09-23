Минобороны Азербайджана распространило подробную информацию о том, что именно удалось изъять у сепаратистов за время с начала разоружения.
В ходе разоружения формирований ВС Армении в Карабахе после окончания локальных антитеррористических мероприятий было изъято большое количество вооружения. Полный список, вместе с фотографиями и видеозаписью, опубликовало Минобороны Азербайджана.
В ведомстве уточнили, что все это оружие и боеприпасы были конфискованы за несколько дней, вплоть до сегодняшнего.
"Следует отметить, что работа, проводимая в направлении разоружения незаконных вооруженных формирований в регионе, продолжается"
– Минобороны Азербайджана
Отметим, что в числе изъятого:
- 4 танка,
- 28 ЗРК,
- гаубицы,
- минометы,
- ракеты,
- гранаты и многое другое.