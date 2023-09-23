Опубликовано: 18:25, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Минобороны Азербайджана распространило подробную информацию о том, что именно удалось изъять у сепаратистов за время с начала разоружения.

В ходе разоружения формирований ВС Армении в Карабахе после окончания локальных антитеррористических мероприятий было изъято большое количество вооружения. Полный список, вместе с фотографиями и видеозаписью, опубликовало Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что все это оружие и боеприпасы были конфискованы за несколько дней, вплоть до сегодняшнего.

"Следует отметить, что работа, проводимая в направлении разоружения незаконных вооруженных формирований в регионе, продолжается"

– Минобороны Азербайджана

Отметим, что в числе изъятого:

4 танка,

28 ЗРК,

гаубицы,

минометы,

ракеты,

гранаты и многое другое.