РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Разоружение сепаратистов в Карабахе: опубликован список изъятого оружия

Разоружение сепаратистов в Карабахе: опубликован список изъятого оружия
Минобороны Азербайджана распространило подробную информацию о том, что именно удалось изъять у сепаратистов за время с начала разоружения.

В ходе разоружения формирований ВС Армении в Карабахе после окончания локальных антитеррористических мероприятий было изъято большое количество вооружения. Полный список, вместе с фотографиями и видеозаписью, опубликовало Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что все это оружие и боеприпасы были конфискованы за несколько дней, вплоть до сегодняшнего.

"Следует отметить, что работа, проводимая в направлении разоружения незаконных вооруженных формирований в регионе, продолжается"

– Минобороны Азербайджана

Отметим, что в числе изъятого:

  • 4 танка,
  • 28 ЗРК,
  • гаубицы,
  • минометы,
  • ракеты,
  • гранаты и многое другое.
Разоружение сепаратистов в Карабахе: опубликован список изъятого оружия
Баку готов амнистировать сепаратистов, сдавших оружие

Баку готов амнистировать сепаратистов, сдавших оружие

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
865 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version