Баку готов амнистировать сепаратистов, сдавших оружие

Опубликовано: 12:12, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Азербайджана готовы амнистировать карабахских сепаратистов. После того, как они сдадут оружие, им разрешат покинуть регион.

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил о том, что власти республики могут объявить амнистию для членов карабахских вооруженных формирований, сдавших оружие. По его словам, Баку разрешит им покинут регион.

«Даже в отношении бывших <...> комбатантов, если их можно так классифицировать <...>, мы рассматриваем возможность амнистии или также ссылаемся на амнистию»

– Хикмет Гаджиев

Далее он отметил, что в настоящее время в Карабахе есть отдельные группировки и офицеры, которые заявляют о том, что не примут условия Баку и продолжат сопротивление.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.