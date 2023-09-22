Баку готов амнистировать сепаратистов, сдавших оружие

Помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил о том, что власти республики могут объявить амнистию для членов карабахских вооруженных формирований, сдавших оружие. По его словам, Баку разрешит им покинут регион.
«Даже в отношении бывших <...> комбатантов, если их можно так классифицировать <...>, мы рассматриваем возможность амнистии или также ссылаемся на амнистию»
– Хикмет Гаджиев
Далее он отметил, что в настоящее время в Карабахе есть отдельные группировки и офицеры, которые заявляют о том, что не примут условия Баку и продолжат сопротивление.
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.