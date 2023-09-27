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Баку не видит нужды в наблюдательной миссии в Карабахе 

Баку не видит нужды в наблюдательной миссии в Карабахе 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан не считает нужным допускать наблюдательную миссию в Карабах. Накануне с таким призывом к властям республики обратился госсекретарь США. 

В Азербайджане не видят необходимости в наблюдательной миссии в Карабахе. Такое заявление сделал в среду помощник президента АР. 

"Необходимости в какой-либо международной наблюдательной миссии нет, поскольку реалии на местах очевидны"

– Хикмет Гаджиев 

Он также подчеркнул, что Баку нечего скрывать. 

Помимо этого, Хикмет Гаджиев акцентировал внимание на том, что АР всегда выступала против геополитической конкуренции в регионе. 

Напомним, накануне президент Азербайджана и госсекретарь США пообщались по телефону. В ходе беседы Энтони Блинкен обратился к Ильхаму Алиеву с призывом допустить миссию в Карабах.

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