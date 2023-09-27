Баку не видит нужды в наблюдательной миссии в Карабахе 

Опубликовано: 12:06, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджан не считает нужным допускать наблюдательную миссию в Карабах. Накануне с таким призывом к властям республики обратился госсекретарь США.

В Азербайджане не видят необходимости в наблюдательной миссии в Карабахе. Такое заявление сделал в среду помощник президента АР.

"Необходимости в какой-либо международной наблюдательной миссии нет, поскольку реалии на местах очевидны"

– Хикмет Гаджиев

Он также подчеркнул, что Баку нечего скрывать.

Помимо этого, Хикмет Гаджиев акцентировал внимание на том, что АР всегда выступала против геополитической конкуренции в регионе.

Напомним, накануне президент Азербайджана и госсекретарь США пообщались по телефону. В ходе беседы Энтони Блинкен обратился к Ильхаму Алиеву с призывом допустить миссию в Карабах.