Баку не видит нужды в наблюдательной миссии в Карабахе 

Азербайджан не считает нужным допускать наблюдательную миссию в Карабах. Накануне с таким призывом к властям республики обратился госсекретарь США.
В Азербайджане не видят необходимости в наблюдательной миссии в Карабахе. Такое заявление сделал в среду помощник президента АР.
"Необходимости в какой-либо международной наблюдательной миссии нет, поскольку реалии на местах очевидны"
– Хикмет Гаджиев
Он также подчеркнул, что Баку нечего скрывать.
Помимо этого, Хикмет Гаджиев акцентировал внимание на том, что АР всегда выступала против геополитической конкуренции в регионе.
Напомним, накануне президент Азербайджана и госсекретарь США пообщались по телефону. В ходе беседы Энтони Блинкен обратился к Ильхаму Алиеву с призывом допустить миссию в Карабах.