Баку: милитаризация Еревана – угроза всему Южному Кавказу

Милитаризация Армении угрожает процессу миростроительства в кавказском регионе, заявил глава МИД Азербайджана. Кроме того, Ереван не оставляет территориальных претензий к Баку.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем.

В ходе диалога он отметил, что ускоренная милитаризация Армении является фактором, который угрожает процессу миростроительства на Южном Кавказе.

Кроме того, установлению устойчивого мира в регионе препятствуют закрепленные в законодательстве Армении территориальные претензии к Азербайджану.

Далее шеф азербайджанской дипломатии также проинформировал люксембургского коллегу о текущей ситуации и реалиях в постконфликтный период, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Перевооружение Армении

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Армения не просто закупает новые вооружения на Западе, но в обмен вывозит свое советское оружие на Украину, помогая Киеву воевать против России.

"В Армении речь идет не о накачке оружием, а о перевооружении: западное оружие вместо советского. Причем в этом много не столько антиазербайджанского, сколько антироссийского, поскольку значительная масса советского оружия из Армении в последнее время стала поступать на Украину. Делается это по команде США, поставляющего американское оружие Еревану", - прежде всего сказал он.

"То есть те поставки, которые видим мы и видят в Баку – это западную компенсация, которую обещали Армении за то, что они отдадут советское оружие Украине. На это Пашинян и согласился, тем более, что тут ему не надо ни за что платить, пока он выполняет наставления своих западных кураторов", - подчеркнул Александр Перенджиев.

Военный политолог обратил внимание, что благодаря последовательному укреплению своей армии Азербайджан по-прежнему является основной военной силой в регионе и способен сдерживать любые попытки Армении угрожать безопасности Южного Кавказа. "Эта оружейная компенсация с Запада в определенном смысле усиливает армянскую армию, но не настолько, чтобы она могла атаковать азербайджанские позиции и быть сильнее, чем азербайджанская армия", - указал он.

"Азербайджанская армия все так же является заметно более сильной армией, чем армянская армия. Пока что та военная мощь, которая есть у Армении, недостаточна для того, чтобы оказать сопротивление азербайджанской армии", - заключил Александр Перенджиев.