Вестник Кавказа

Баку: милитаризация Еревана – угроза всему Южному Кавказу

Евгения Сватухина, Андрей Петров
Баку: милитаризация Еревана – угроза всему Южному Кавказу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Милитаризация Армении угрожает процессу миростроительства в кавказском регионе, заявил глава МИД Азербайджана. Кроме того, Ереван не оставляет территориальных претензий к Баку.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем.

В ходе диалога он отметил, что ускоренная милитаризация Армении является фактором, который угрожает процессу миростроительства на Южном Кавказе.

Кроме того, установлению устойчивого мира в регионе препятствуют закрепленные в законодательстве Армении территориальные претензии к Азербайджану.

Далее шеф азербайджанской дипломатии также проинформировал люксембургского коллегу о текущей ситуации и реалиях в постконфликтный период, о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. 

Перевооружение Армении

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова Александр Перенджиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что Армения не просто закупает новые вооружения на Западе, но в обмен вывозит свое советское оружие на Украину, помогая Киеву воевать против России.

"В Армении речь идет не о накачке оружием, а о перевооружении: западное оружие вместо советского. Причем в этом много не столько антиазербайджанского, сколько антироссийского, поскольку значительная масса советского оружия из Армении в последнее время стала поступать на Украину. Делается это по команде США, поставляющего американское оружие Еревану", - прежде всего сказал он.

"То есть те поставки, которые видим мы и видят в Баку – это западную компенсация, которую обещали Армении за то, что они отдадут советское оружие Украине. На это Пашинян и согласился, тем более, что тут ему не надо ни за что платить, пока он выполняет наставления своих западных кураторов", - подчеркнул Александр Перенджиев.

Военный политолог обратил внимание, что благодаря последовательному укреплению своей армии Азербайджан по-прежнему является основной военной силой в регионе и способен сдерживать любые попытки Армении угрожать безопасности Южного Кавказа. "Эта оружейная компенсация с Запада в определенном смысле усиливает армянскую армию, но не настолько, чтобы она могла атаковать азербайджанские позиции и быть сильнее, чем азербайджанская армия", - указал он.

"Азербайджанская армия все так же является заметно более сильной армией, чем армянская армия. Пока что та военная мощь, которая есть у Армении, недостаточна для того, чтобы оказать сопротивление азербайджанской армии", - заключил Александр Перенджиев.

 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
965 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

После Карабахской войны минный террор Армении погубил 70 человек

После Карабахской войны минный террор Армении погубил 70 человек

МИД Азербайджана: Зангезурский коридор прокладывается через Иран

МИД Азербайджана: Зангезурский коридор прокладывается через Иран

Армения второй раз за сутки обстреляла Нахчыван

Армения второй раз за сутки обстреляла Нахчыван

Позиции Азербайджана в направлении Нахчывана снова обстреляны Арменией

Позиции Азербайджана в направлении Нахчывана снова обстреляны Арменией

КС Армении выбрал дату рассмотрения документа о границах с Азербайджаном

КС Армении выбрал дату рассмотрения документа о границах с Азербайджаном

Ереван предложил Баку заключить мир с лазейкой для военного реванша

Ереван предложил Баку заключить мир с лазейкой для военного реванша

Баку: Ереван стремится отвлечь общественность от реальной ситуации

Баку: Ереван стремится отвлечь общественность от реальной ситуации

Ильхам Алиев считает Астану приемлемой площадкой для переговоров Баку с Ереваном

Ильхам Алиев считает Астану приемлемой площадкой для переговоров Баку с Ереваном

Ереван все-таки построит свою часть Зангезурского коридора

Ереван все-таки построит свою часть Зангезурского коридора

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы