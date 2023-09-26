Баку и Вашингтон обсудили перспективы военного сотрудничества

Опубликовано: 23:50, 26 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства обороны Азербайджана

Глава оборонного ведомства Азербайджана поговорил сегодня по телефону с замглавы Минобороны США. В ходе беседы обсуждались вопросы безопасности в регионе.

Во вторник, 26 сентября, состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана и замглавы Минобороны США. Об этом информирует азербайджанское министерство.

"В ходе разговора состоялся обмен мнениями касательно отношений между Азербайджаном и США, С, ситуации в регионе и вопросахС безопасности"

– Минобороны

Помимо этого, Закир Гасанов и Саша Бейкер поговорили о перспективах развития военного сотрудничества между странами.