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Баку и Пекин нацелились на укрепление инвестиционного сотрудничества

Баку и Пекин нацелились на укрепление инвестиционного сотрудничества
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан и Китай намерены укрепить сотрудничество. С этой целью стороны заключили рамочное соглашение, предполагающее взаимодействие в различных сферах экономики.

Азербайджан и Китай оформили рамочное соглашение об укреплении инвестиционного сотрудничества". Об этом пишут азербайджанские СМИ.

Документ был оформлен во время визита в КНР главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова.

Он предусматривает взаимодействие различных сферах экономики, включая наукоемкую промышленность и инновации.

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