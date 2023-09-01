Баку и Пекин нацелились на укрепление инвестиционного сотрудничества

Азербайджан и Китай намерены укрепить сотрудничество. С этой целью стороны заключили рамочное соглашение, предполагающее взаимодействие в различных сферах экономики.
Азербайджан и Китай оформили рамочное соглашение об укреплении инвестиционного сотрудничества". Об этом пишут азербайджанские СМИ.
Документ был оформлен во время визита в КНР главы Минэкономики Азербайджана Микаила Джаббарова.
Он предусматривает взаимодействие различных сферах экономики, включая наукоемкую промышленность и инновации.