Байрамов провел встречу с помощником госсекретаря США

Джейхун Байрамов встретился с помощником госсекретаря США. В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию в регионе.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов провел переговоры с помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Стороны поговорили о двустороннем сотрудничестве, а также о ситуации в регионе и перспективах нормализации отношений между Баку и Ереваном.

В ходе переговоров было отмечено значение отношений между Азербайджаном и США по ряду направлений и важность развития связей в рамках взаимных интересов.

Байрамов на встрече рассказал о ситуации в регионе. Он напомнил, что Азербайджан является инициатором основных элементов мирного процесса с Арменией и заинтересованной стороной в установлении мира на Южном Кавказе.

Кроме того, министр и помощник обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.