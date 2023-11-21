Ильхам Алиев: вклад США может помочь в установлении мира на Южном Кавказе

Президент Азербайджана встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Ервазии. Стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые встретился с помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.

В социальной сети Х помощник отметил, что встреча с главой государства прошла в конструктивном ключе. Стороны обсудили будущее двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

По итогам переговоров О'Брайен заявил, что установление прочного и устойчивого мира на Южном Кавказе откроет исторические возможности.

В свою очередь Ильхам Алиев рассказал, что Армения после окончания Карабахской войны отказалась выполнять свои обязательства и занималась переброской на территорию Азербайджана оружия и боеприпасов, поддерживая таким образом сепаратистский режим в Карабахском экономическом районе.

Он подчеркнул, что Азербайджан в ходе антитеррористических мероприятий положил конец сепаратистскому режиму в Карабахе, соблюдая все требования международного гуманитарного права, добавив, что никакого ущерба мирным гражданам и инфраструктуре не было нанесено.

Далее глава государства сообщил, что Баку поддерживает региональную мирную повестку дня, заключив, что США с учетом новых реалий и возникновения исторических возможностей может внести свой вклад в процесс установления мира на Южном Кавказе.