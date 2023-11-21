Ильхам Алиев: для жителей Карабаха будут созданы наилучшие условия жизни

Ильхам Алиев выступил на форуме, посвященном восстановлению Карабаха и возвращению в эти места азербайджанского населения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принимает участие в Форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

Выступая на открытии мероприятия, он напомнил, что Азербайджан восстановил территориальную целостность и предоставил выбор армянскому населению - интегрироваться или мигрировать.

«Два с половиной года назад, когда мы восстановили свой суверенитет, мы увидели, что в Карабахе находится большой армянский контингент. Они игнорировали все принципы международного права. Мы надеялись, что этот вопрос будет решен»

– Ильхам Алиев

Он отметил, что позиция Баку была ясной и людям был предоставлен выбор.

«У людей, живущих в Карабахе, есть два выбора – либо они становятся гражданами Азербайджана и для них создаются все правовые рамки, либо они выбирают другое место жительства. Другого пути не было»

– Ильхам Алиев

Также президент Азербайджана рассказал, что ведется работа над тем, чтобы сделать все возможное для того, чтобы для бывших вынужденных переселенцев, которые сегодня возвращаются в родные места, создавались максимально благоприятные жизненные условия. «Они этого заслуживают. Они также испытали психологическую травму», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Он сообщил, что Азербайджан хочет сделать процесс восстановления городов и сел и возвращения людей быстрым.

«Мы хотим, чтобы этот процесс пошел ускоренными темпами. Но мы понимаем, что нужно добиться этого опираясь на лучшие традиции архитектурной практики, на основе лучших технологий, применения зеленых технологий, а также создания лучших условий»

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер напомнил, что предлагал амнистию лидерам сепаратистов, но они выбрали угрозы.

«К сожалению, мои слова вновь были оценены не должным образом. Сегодня лидеры сепаратистов находятся в Азербайджане. Они хотели приехать сюда и угрожали нам, что на танках приедут в Азербайджан, Баку. Сегодня же они ожидают суда в Азербайджане и окончательного вердикта нашей судебной системы»

– Ильхам Алиев

Сепаратисты не допустили того, чтобы между Баку и представителями карабахских армян был установлен контакт, после чего Армения дважды пересекла красную линию - в результате Азербайджан принял решение о проведении операции в Ханкенди.

«В сентябре произошли два события, которые означали для нас пересечение красной линии. Во-первых, поздравление премьер-министра Армении по случаю независимости так называемой «Нагорно-Карабахской республики», которое полностью противоречило тому, что произнес и подписал премьер-министр Армении. Поскольку в октябре прошлого года Армения и ее премьер-министр официально признали Карабах частью Азербайджана. После этого и после многочисленных заявлений в том же духе отправка поздравительного письма сепаратистам стала для нас совершенно неприемлемым и весьма противоречивым действием»

– Ильхам Алиев

Всего за сутки Азербайджан, посредством антитеррористических мероприятий, восстановил суверенитет. «В ходе этих мероприятий не было никаких потерь среди мирного населения и никаких разрушений в гражданской инфраструктуре», - заметил президент Азербайджана.

«Мы сразу же заявили, что как только армянские вооруженные силы сложат оружие, мы прекратим операцию и предоставим им возможность для выхода. Операция продолжалась менее 24 часов, и, как только они сдались, операция была завершена»

– Ильхам Алиев

Сегодня имеется ряд международных вызовов, продолжил глава государства. «К сожалению, у нас есть определенное недопонимание с некоторыми странами, которых мы считаем партнерами. Мы доносим до них свою позицию и подчеркиваем важность применения международного права ко всем странам. Оно не должно быть избирательным, его исполнение обязательно для всех», - указал он.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что республика решила все вопросы, воспользовавшись правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. «Осуществление полного контроля над своей территорией является суверенным правом Азербайджана», - напомнил президент АР.

«Мы уже установили в регионе мир. Мы сделали это военным путем . Я считаю, что этому следует уделить больше внимание. Это касается не только Кавказа»

– Ильхам Алиев

Азербайджан продемонстрировал, как можно достичь мира с помощью военной силы, хотя сопредседатели Минской группы в период оккупации единодушно считали, что данный конфликт не имеет военного решения.

«Мы доказали, что все три страны ошибались. Несмотря на историю государственности, международный опыт и их членство в Совете Безопасности ООН, они ошибались. Это была неверная оценка. <…> Этот конфликт был разрешен 3 года назад»

– Ильхам Алиев

Представители армянской общины согласились на встречу с азербайджанскими властями только после антитеррористической операции, даже дважды приезжали на встречу. «Если бы они сделали это раньше, то не было бы необходимости в антитеррористической операции», - поделился азербайджанский лидер.

В настоящее время в Карабахе действует электронный портал, на который начали поступать заявки от армянского населения. Среди карабахских армян есть те, кто хочет остаться в Карабахе.

«Наши Государственная миграционная служба и Министерство труда и социальной защиты населения выделили своих представителей для того, чтобы они создали соответствующие условия. Они (армянские жители) должны быть обеспечены продуктами, отоплением и другими условиями проживания. Я не говорю, что их осталось много. Однако армяне, решившие остаться, уже пользуются этими условиями»

– Ильхам Алиев

Форум «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» проводится 6 декабря в Баку, организатором выступает Университет АДА совместно с Центром анализа международных отношений. В мероприятии принимают участие 60 зарубежных экспертов из 30 стран.