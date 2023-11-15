Вестник Кавказа

На развитие дорог в Карабахе потратят $10 млн

На развитие дорог в Карабахе потратят $10 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карабахском экономическом районе потратят почти $10 млн на восстановлении дорожного полотна.

В Карабахском экономическом районе будет реализован проект по восстановлению автомобильной магистрали по маршруту Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар. Власти республики планируют потратить на реконструкцию дороги 17 млн манатов, это почти $10 млн. 

Распоряжение о выделении средств на дорожный ремонт было подписано сегодня президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. 
Текст документа был размещен на официальной странице главы страны. 

В распоряжении указано, что средства на восстановление дороги будут выделены из госбюджета, который был рассчитан на этот год. Деньги будут перечислены Госагентству автомобильных дорог республики.

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