Вестник Кавказа

Байк-парк появится в горах Архыза

Байк-парк появится в горах Архыза
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На курорте "Архыз" откроется парк для любителей велоспорта. Торжественный запуск объекта на предстоящие выходные.

Курорт "Архыз" обзаведется новым место притяжения туристов.

В эти выходные в горах КЧР откроют байк-парк с зоной для выполнения трюков. Информацию об этом озвучили в министерстве туризма региона.

"На территории высокогорного байк-парка расположены прыжковые зоны, участки с панорамными видами, трамплины и участки, пролегающие в хвойном лесу, протяженностью более 20 км"

– Минтуризма КЧР

Кроме этого, на курорте в эти дни пройдут спортивные соревнования.

Также в течение выходных будет запущена школа инструкторов.

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