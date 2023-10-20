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Байден просил Израиль не совершать роковых ошибок

Байден просил Израиль не совершать роковых ошибок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент США предостерег власти еврейского государства. По его словам, Израиль в операции против ХАМАС не должен быть ослеплен яростью, от которой страдают мирные жители анклава.

В обращении к нации американский лидер заявил о том, что призвал власти Израиля не совершать роковых ошибок, которые допускал Вашингтон.

«Когда я был вчера в Израиле, я сказал, что, когда Америка пережила ад 11 сентября, мы тоже действовали с яростью, сражаясь и добиваясь справедливости. Мы совершали ошибки. Я предупредил израильское правительство, чтобы оно не было ослеплено яростью»

– Джо Байден

Далее он особо подчеркнул, что США не будут направлять американских военных в Украину, однако не упомянул об этом в контексте Израиля.

Байден: США продолжат поддержку Израиля

Байден: США продолжат поддержку Израиля

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