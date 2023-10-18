Байден: США продолжат поддержку Израиля

Прибывший в еврейское государство американский лидер заявил премьеру страны о том, что Вашингтон продолжит поддерживать Израиль.
«Поскольку Израиль вынужден продолжать отвечать на атаки, мне кажется, нужно продолжать убеждаться в том, что у вас [Израиля] есть все необходимое, чтобы защитить себя. И мы сделаем, чтобы так и было»
– Джо Байден
Далее он подчеркнул, что его визит на территорию Израиля – знак всему мировому сообществу о том, что поддержка еврейского государства в это сложное время со стороны США будет продолжаться.
В свою очередь, глав израильского правительства поблагодарил Вашингтон за поддержку.
«Мы видим эту поддержку в вашей безоговорочной приверженности тому, чтобы снабдить нас инструментами, которые нам нужны для самообороны»
– Биньямин Нетаньяху