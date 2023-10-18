Байден: США продолжат поддержку Израиля

Опубликовано: 13:34, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент США заявил, что Вашингтон продолжит оказание помощи Израилю. Далее он выразил уверенность, что еврейское государство сможет защитить себя.

Прибывший в еврейское государство американский лидер заявил премьеру страны о том, что Вашингтон продолжит поддерживать Израиль.

«Поскольку Израиль вынужден продолжать отвечать на атаки, мне кажется, нужно продолжать убеждаться в том, что у вас [Израиля] есть все необходимое, чтобы защитить себя. И мы сделаем, чтобы так и было»

– Джо Байден

Далее он подчеркнул, что его визит на территорию Израиля – знак всему мировому сообществу о том, что поддержка еврейского государства в это сложное время со стороны США будет продолжаться.

В свою очередь, глав израильского правительства поблагодарил Вашингтон за поддержку.

«Мы видим эту поддержку в вашей безоговорочной приверженности тому, чтобы снабдить нас инструментами, которые нам нужны для самообороны»

– Биньямин Нетаньяху