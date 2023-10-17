Байден летит в Израиль

Президент США Джо Байден намерен завтра, 18 октября, посетить Израиль, заявил в своем обращении госсекретарь Энтони Блинкен, который сейчас находится в Тель-Авиве. Рассказал он и о разработанном США и Израилем плане по доступу гумпомощи в Сектор Газа, передает сайт Госдепартамента.
"Мы приветствуем обещание Израиля работать над этим планом. Президент ждет возможности обсудить это, когда будет здесь в среду"
- Энтони Блинкен
В то же время американские СМИ считают, что визит Байдена в Израиль ставит под угрозу его физическую безопасность, пишет New York Times.
"Поездка президента в Израиль в такой критический момент сопряжена с большими трудностями для Белого дома, как с точки зрения политики, так и безопасности"
- обозреватели New York Times Дэвид Сэнгери и Питер Бейкер
Политические риски решения Байдена пока "трудно измерить", но этой ситуацией может воспользоваться Дональд Трамп. Также визит Джо Байдена чреват "физическими рисками", - отмечает издание.