Почему Байден и НАТО разочаровались в украинской кампании?

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Ранее мы писали, что Европа ищет диалога с Россией. Когда об этом говорят французы и немцы, удивления это не вызывает. Но сейчас начали сдавать нервы даже у ястребов антироссийской политики Запада.

Франция и Германия хотят мира

Месяц назад лидеры Европы, несмотря на общую политику НАТО, выражали надежды на завершение конфликта на Украине. Сначала канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании диалога с президентом России Владимиром Путиным, потом президент Франции Эмманюэль Макрон напрашивался на саммит БРИКС в ЮАР. В общем и целом, даже несмотря на продолжение поставок оружия, Франция и Германия хотели бы прекращения конфликта.

Недавнее заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок лишний раз подтвердило такой настрой. "Мне бы хотелось, чтобы мы могли вести переговоры, но на данный момент мы говорим не о желаемом, а о необходимости смотреть правде в глаза", – сказала Анналена Бербок. Хотя Бербок представляет одну из наиболее антироссийских партий в Бундестаге "Зеленые", но даже от нее призыв к диалогу не кажется сенсацией.

Британия и США задумались о мире

Гораздо удивительней призывы к миру звучали бы от Британии и США. Почему Вашингтон и Лондон этого не делают? Не созрели? Не хотят? Или не положено? На самом деле, если присмотреться к действиям Британии и США в последние недели, то сложится ощущение, что их былая уверенность несколько подтаивает. На саммите НАТО американский президент Джозеф Байден как будто с надеждой говорит, что война не может длиться долго. В это же время в "Нью-Йорк Таймс" выходят статьи о суровой реальности Зеленского и неуспехах контрнаступления ВСУ.

На самом саммите НАТО ни США, ни Британия не захотели обозначать перспективы членства Украины в альянсе. План по членству отменяют, но по инициативе Германии прописывают для Киева годовую национальную программу. По сути, это тот же план по членству и с теми же критериями по правосудию, коррупции и свободе слова. И именно за это США будут цепляться, лишь бы не давать Украине место в НАТО. Советник Байдена Джейк Салливан ясно дал понять, что Киеву нужно провести демократические реформы. Причем Салливан даже не скрывает, что это только отговорка, и тут же в другом заявлении говорит, что войска США не будут воевать с российскими на Украине.

На фоне сомнений в Белом доме более показательным стало поведение европейских коллег, которые еще больше устали от Владимира Зеленского. С экономикой у ЕС все гораздо хуже, чем у США. Поэтому неудивительно, что глава Евросовета Шарль Мишель все же решил не приглашать Зеленского на саммит ЕС и стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Чуть ранее из Лондона пришла весточка о том, что уходит в отставку министр обороны Бен Уоллес. Премьер-министр Лиз Трасс тоже ушла после начала конфликта в Украине. Если главный ястреб в НАТО и спонсор Киева не может вынести последствия войны, то что говорить об Италии и Германии?

Запад принудит Украину к миру?

Пока, конечно, очень рано говорить, что Запад отказывается от военной поддержки Украины и готовится принудить ее подписать мирный договор с Россией. Поставки вооружения идут и будут продолжаться, даже несмотря на то, что запасы, скажем, Британии истощились. Но в любом случае есть основания считать, что А) НАТО боится эскалации, и Б) реально хочет закончить войну, просто не знает, как это сделать без потери лица.

Обозреватель Sky News Шон Белл, комментируя отставку Уоллеса и итоги саммита в Вильнюсе, подтвердил усталость Запада от конфликта на Украине. По его оценке, саммит НАТО показал "фундаментальные различия в подходах" к конфликту между Западом и Украиной, и ему становится "все тяжелее" поставлять вооружения украинским властям, брать на себя "все больше риска" и тратить "все больше денег".

Идеальным вариантом для США и НАТО было бы, если бы Россия пошла на территориальные уступки. Однако при всех своих ошибках европейцы и американцы понимают, что этого не будет. Так что война на истощение продолжается, и она будет длиться, пока Запад не сможет объяснить Украине и, самое главное ,себе, что пора уже остановиться.