Саммит НАТО в Вильнюсе: разочарование Украины и триумф Эрдогана

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Одинокий Зеленский, решительный Эрдоган и уставший Байден. К чему в итоге пришли главы стран НАТО, есть ли Швеции и Украине место в альянсе, и в чем разница между ними?

В Киеве и Стокгольме связывали большие надежды с саммитом НАТО в Вильнюсе. И Украина, и Швеция надеялись, что 30 стран дадут добро на их вступление в альянс. Однако не для всех встреча в Литве оказалась удачной, Владимиру Зеленскому пользы она не принесла. Украинский президент долго держал в тайне свою поездку в Литву, но после переговоров в Вильнюсе, наверно, пожалел о том, что прибыл.

Украину не взяли в НАТО

Зеленский действительно не был рад этому саммиту, поскольку рассчитывал своим присутствием убедить Запад принять Украину в НАТО, но в итоге получил лишь "гарантии безопасности". Звучит вроде бы громко, но на деле это просто укрепление ВСУ и поставка оружия Киеву на регулярной основе. По большому счету, НАТО уже этим занимается, так что ничего нового не произошло.

Зеленский не только не получил того, что хотел, но и умудрился разгневать американцев. Перед самым началом саммита США и Германия решительно выступили против приема Украины в НАТО, и украинского президента буквально взбесило, что альянс даже не обозначил никаких сроков. Две оговорки для вступления Украины в НАТО: примут, когда Киев выполнит все условия (имеются ввиду демократия и борьба с коррупцией) и после окончания конфликта с Россией.

Зеленский заявил, что "Украина заслуживает уважения", и назвал "неопределенность партнеров" слабостью. Как пишет Washington Post, это разгневало американских чиновников и разочаровало сторонников Украины в альянсе, "которые посчитали, что добились победы для Киева". Я думаю, Байден тоже не очень рад напористости Зеленского, и мы помним сообщения в СМИ о перепалке между ними.

Швецию не успели взять в НАТО

Большую интригу, чем Украина, вызвала Швеция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган формально дал согласие на вступление скандинавов в НАТО. И по фотографиям, и по видео видно, как этому благодарны и рады лидеры Франции, США, Германии, Италии. Все улыбались на встрече с Эрдоганом.

Улыбался и сам Эрдоган, так как он, по сути, перехитрил Запад. США уже пообещали отправить Турции истребители F-16. Враждебный фон НАТО с Турцией постепенно испаряется, а это значит, что инвесторы с Запада могут снова потянуться в турецкую экономику. Одновременно Эрдоган увязал вступление Швеции в НАТО с членством Турции в Евросоюзе. Благодаря этому тема с Швецией может тянуться вечно, как это происходило с европейской интеграцией Турции. То есть в конечном счете еще не все ясно. В любой момент Эрдоган, не получая ничего от ЕС, может нажать стоп-кран для скандинавов.

Итоги саммита в Вильнюсе

Если говорить о США, то исход саммита и по Украине, и по Швеции их устраивает. Принятие Киева было бы чревато эскалацией с Россией, и не зря в итоговом заявлении НАТО говорится: "Альянс не стремится к конфронтации с Россией". В плане шведов Байден может преподнести договоренность с Эрдоганом как успех, потому что ему удалось восстановить единство в альянсе.

Как ни странно, в плюсе осталась и Россия. Пока Швеция в НАТО никто не взял. Даже если возьмут, то финны уже там, и географически гипер-угрозы для нас не возникнет. Украина для России гораздо важнее, а ей до НАТО еще очень и очень далеко. Что до Турции, то надо понимать, что Эрдоган в первую очередь решает вопросы и проблемы своей страны, но в то же время, как сказал глава турецкого МИД Хакан Фидан, с Россией Анкара хочет сохранять и укреплять свои связи.