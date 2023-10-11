"Азимут" открыл продажи на прямые рейсы из Минвод в Тбилиси

Опубликовано: 10:03, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская авиакомпания "Азимут", базирующаяся в Ростове-на-Дону и Краснодаре, начала продажи на авиарейс Минводы – Тбилиси - Минводы, полеты стартуют 19 октября.

Авиакомпания "Азимут" открывает новый прямой авиарейс из Минеральных Вод в Тбилиси, уже стартовали продажи билетов, а первый рейс компания выполнит 19 октября, сообщили в офисе перевозчика.

Самолеты будут летать три дня в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам, передает портал Юга.ру.

Рейс А4653 будет вылетать из Минеральных Вод в 08:00, посадка в Тбилиси - в 10:00. Из грузинской столицы рейс А4 654 будет вылетать в 11:00, в Минеральных Водах он будет садиться в 11:00, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что грузинские авиационные власти выдали разрешения двум российским компаниям на полеты между российскими и грузинскими городами, допуск получили "Азимут" и Red Wings, не включенные в "черный список" ЕС.