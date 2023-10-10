Тбилиси-Баку: самолеты будут летать чаще

Опубликовано: 11:11, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузинский перевозчик увеличит до пяти частоту полетов между Тбилиси и Баку. Расписание выстроено так, чтобы туристы из Азербайджана могли добраться до курортного Батуми.

Перевозчик Georgian Wings принял решение нарастить до пяти количество еженедельных рейсов между Тбилиси и Баку.

Компания запустила перевозки между столицами Грузии и Азербайджана в начале сентября, спустя месяц принято решение об увеличении количества рейсов. Если сейчас самолеты летают между Тбилиси и Баку трижды в неделю, то вскоре рейсы будут выполняться пять раз - в понедельник, среду, пятницу, и в выходные дни.

"Расписание рейсов адаптировано к расписанию внутренних рейсов Тбилиси-Батуми-Тбилиси, выполняемых нашей авиакомпанией, что дает пассажиру дополнительную возможность использовать аэропорт Тбилиси в качестве транзита"

– Georgian Wings

На рейс поставлены воздушные судна ATR72-500 вместимостью 72 пассажира.