Азербайджанский клуб расстался с шестью футболистами

Опубликовано: 17:57, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ФК "Зиря" объявил о расставании с шестью футболистами. Команду покинули вратарь, защитник, полузащитник и три нападающих.

Азербайджанский футбольный клуб "Зиря" покинули шесть игроков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте команды.

"Орлы" расстались с вратарем Мехти Джаннатовым, защитником Мойзе Адилеху, полузащитником Джошгуном Диниевым, нападающими Хамиду Кейта, Мирсаибом Аббасовым и Лорисом Броньо.

Итоги сезона 2022/23

В минувшем сезоне "Зиря" с 50 очками заняла 5-е место в чемпионате Азербайджана. Занявший 4-е место "Сабах" набрал такое же количество очков, но опередил "Зирю" по дополнительным показателям.