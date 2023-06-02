Вратарь "Карабаха" рассказал об отношении к россиянам в Азербайджане

Опубликовано: 4:28, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Карабах"

Вратарь ФК "Карабах" поведал, как сегодня относятся к россиянам в Азербайджане. Он подчеркнул, что в республике живут доброжелательные люди, которые хорошо относятся к гражданам соседней страны.

Вратарь азербайджанского футбольного клуба "Карабах" рассказал, как в стране относятся к россиянам.

В первую очередь Шахруддин Магомедалиев подчеркнул, что в Азербайджане очень доброжелательные люди.

"К россиянам тут нормальное, хорошее отношение"

– сказал голкипер агдамской команды.

Он также поведал, что взрослое население знает русский язык и в стране также есть школы с русскими секторами, передает Чемпионат.com.

"У тебя есть право выбора, на каком языке обучать ребенка"

– добавил вратарь.

Выступление в чемпионате

По итогам сезона 2022/23 Магомедалиев стал чемпионом Азербайджана в составе "Карабаха". В национальном первенстве голкипер провел за команду 9 матчей, пропустив в них всего 3 мяча.