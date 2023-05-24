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Главный тренер "Карабаха" получил награду за честность

главный тренер футбольного клуба “Карабах“ Гурбан Гурбанов
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Карабах"
Наставника азербайджанского футбольного клуба "Карабах" наградили дипломом CIFP за честность, проявленную в ходе прошлогодней встречи с "Марселем". Во время матча плей-офф Лиги Конференций Гурбан Гурбанов не дал засчитать гол, забитый его подопечными с нарушением правил.

Главного тренера агдамского "Карабаха" наградили почетным дипломом Международного комитета fair play. Об этом пишут азербайджанские СМИ.

В CIFP рассказали, что Гурбан Гурбанов удостоен диплома в категории "Жан Боротра – карьер" за эпизод, случившийся в матче плей-офф Лиги Конференций.

В ходе встречи 1/16 финала против французского "Марселя", прошедшей в столице Азербайджана в феврале прошлого года, судья хотел засчитать гол, который сенегальский нападающий хозяев Ибраима Ваджи забил рукой.

Наставник "Карабаха" подозвал к себе форварда, чтобы выяснить, как все было на самом деле. Сенегалец подтвердил, что рукой отправил мяч в сетку ворот. Узнав об этом, Гурбанов сказал своему подопечному подойти к арбитру и рассказать, что гол был забит не по правилам. После этого жеста fair play гол был отменен.

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