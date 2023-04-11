Азербайджанский гимнаст вышел в финал ЧЕ

Опубликовано: 22:22, 11 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Анталье стартовал чемпионата Европы по спортивной гимнастике. В первый день первенства в финал вышел азербайджанский гимнаст Никита Симонов.

Гимнаст из Азербайджана Никита Симонов вышел в финал, проходящего в Анталье, чемпионата Европы по спортивной гимнастике.

В упражнениях на кольцах он занял шестую позицию с результатом в 14,666 балла.Это позволило спортсмену выйти в финал на данном гимнастическом снаряде.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике стартовал во вторник, 11 апреля. Первенство завершится 16 апреля.

Азербайджан представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Самира Гахраманова и Назанин Теймурова.