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Азербайджанский гимнаст вышел в финал ЧЕ

Азербайджанский гимнаст вышел в финал ЧЕ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Анталье стартовал чемпионата Европы по спортивной гимнастике. В первый день первенства в финал вышел азербайджанский гимнаст Никита Симонов.

Гимнаст из Азербайджана Никита Симонов вышел в финал, проходящего в Анталье, чемпионата Европы по спортивной гимнастике.

В упражнениях на кольцах он занял шестую позицию с результатом в 14,666 балла.Это позволило спортсмену выйти в финал на данном гимнастическом снаряде.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике стартовал во вторник, 11 апреля. Первенство завершится 16 апреля.

Азербайджан представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Самира Гахраманова и Назанин Теймурова.

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