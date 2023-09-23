Азербайджанский балабан признан частью культурного наследия человечества

Духовой инструмент балабан вошел в список нематериального культурного наследия человечества. Проект был совместно подготовлен специалистами из Турции и Азербайджана.

Многонациональный культурный элемент «Мастерство и исполнительское искусство игры на инструменте балабан/мэй» внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Проект был подготовлен специалистами из Турции и Азербайджана.

Решение о признании инструмента культурным наследием человечества было принято в ходе 18-й сессии Комитета по охране памятников истории и культуры в Ботсване.

Духовой инструмент под названием балабан (в Турции – мэй) – это духовой инструмент, выполненный из дерева сливы или абрикоса. Он состоит из корпуса, широкой и плоской двойной трости и зажима. В передней части корпуса имеет несколько отверстий.