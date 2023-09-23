Карабахские пещеры стали всемирным наследием ЮНЕСКО

Опубликовано: 13:00, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ЮНЕСКО

Пещеры Азых и Таглар, расположенные в Карабахском экономическом регионе Азербайджана, решением 45-й сессии Комитета всемирного наследия, которая прошла в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Номинация "Азыхская и Тагларская пещеры - доисторические места Азербайджана", расположенные в Карабахском экономическом регионе Азербайджанской Республики, решением 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Эр-Рияде, включена в предварительный список, сообщили в Национальной комиссии АР по делам ЮНЕСКО.

Также на прошедшей в Эр-Рияде 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Список всемирного наследия организации были включены транснациональные номинации "Гирканские леса" и "Культурный ландшафт Хыналыг и Кочевой путь" на территории Гирканского национального парка Азербайджана, передает АЗЕРТАДЖ.

Армения на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО выступила против включения в предварительный список Азербайджана двух уникальных памятников в Карабахе, однако руководство Комитета проигнорировало это заявление.

Руководство Комитета было проинформировано о том, что за время армянской оккупации одно из древнейших в мире поселений человека в Ходжавендском районе – Азыхская пещера - стала объектом армянского вандализма. Армянские оккупанты проводили в ней незаконные раскопки с привлечением зарубежных ученых.

После освобождения азербайджанских территорий от оккупации часть артефактов, обнаруженных в Азыхской пещере во время проводившихся незаконных археологических раскопок, была доставлена в Баку и передана Археологическому фонду Института археологии и этнографии НАНА, теперь там будут проводиться археологические исследования, которые начнутся после оценки нынешнего состояния памятника.