Карабахские пещеры стали всемирным наследием ЮНЕСКО

Номинация "Азыхская и Тагларская пещеры - доисторические места Азербайджана", расположенные в Карабахском экономическом регионе Азербайджанской Республики, решением 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Эр-Рияде, включена в предварительный список, сообщили в Национальной комиссии АР по делам ЮНЕСКО.
Также на прошедшей в Эр-Рияде 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Список всемирного наследия организации были включены транснациональные номинации "Гирканские леса" и "Культурный ландшафт Хыналыг и Кочевой путь" на территории Гирканского национального парка Азербайджана, передает АЗЕРТАДЖ.
Армения на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО выступила против включения в предварительный список Азербайджана двух уникальных памятников в Карабахе, однако руководство Комитета проигнорировало это заявление.
Руководство Комитета было проинформировано о том, что за время армянской оккупации одно из древнейших в мире поселений человека в Ходжавендском районе – Азыхская пещера - стала объектом армянского вандализма. Армянские оккупанты проводили в ней незаконные раскопки с привлечением зарубежных ученых.
После освобождения азербайджанских территорий от оккупации часть артефактов, обнаруженных в Азыхской пещере во время проводившихся незаконных археологических раскопок, была доставлена в Баку и передана Археологическому фонду Института археологии и этнографии НАНА, теперь там будут проводиться археологические исследования, которые начнутся после оценки нынешнего состояния памятника.