Опубликовано: 22:15, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Видеозапись оказания помощи армянским жителям Карабаха была распространена сегодня в социальных сетях. На ней запечатлены военнослужащие ВС Азербайджана и азербайджанские врачи.

Армянские жители Карабахского региона Азербайджана получили помощь от азербайджанских военных и врачей. Видеоролик, на котором был запечатлен процесс доставки раненых в больницу, был распространен сегодня вечером в сети.

Сначала азербайджанские военные оказывают первую помощь армянским жителям Карабаха на месте, затем в машинах, на которых их доставляют в больницу. Там врачи проделывают необходимые процедуры.

Кроме того, пациентов обеспечивают едой.