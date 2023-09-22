РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджанские военные и врачи помогают армянскому населению Карабаха

Чемодан скорой помощи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Видеозапись оказания помощи армянским жителям Карабаха была распространена сегодня в социальных сетях. На ней запечатлены военнослужащие ВС Азербайджана и азербайджанские врачи.

Армянские жители Карабахского региона Азербайджана получили помощь от азербайджанских военных и врачей. Видеоролик, на котором был запечатлен процесс доставки раненых в больницу, был распространен сегодня вечером в сети.

Сначала азербайджанские военные оказывают первую помощь армянским жителям Карабаха на месте, затем в машинах, на которых их доставляют в больницу. Там врачи проделывают необходимые процедуры.

Кроме того, пациентов обеспечивают едой.

МЧС Азербайджана поставило палатки для армянских жителей Карабаха

МЧС Азербайджана поставило палатки для армянских жителей Карабаха

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1140 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version