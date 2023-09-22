Видеозапись оказания помощи армянским жителям Карабаха была распространена сегодня в социальных сетях. На ней запечатлены военнослужащие ВС Азербайджана и азербайджанские врачи.
Армянские жители Карабахского региона Азербайджана получили помощь от азербайджанских военных и врачей. Видеоролик, на котором был запечатлен процесс доставки раненых в больницу, был распространен сегодня вечером в сети.
Сначала азербайджанские военные оказывают первую помощь армянским жителям Карабаха на месте, затем в машинах, на которых их доставляют в больницу. Там врачи проделывают необходимые процедуры.
Кроме того, пациентов обеспечивают едой.