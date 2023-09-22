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МЧС Азербайджана поставило палатки для армянских жителей Карабаха

МЧС Азербайджана поставило палатки для армянских жителей Карабаха
Палатки для армянского населения Карабаха установлены в нескольких районах. Людям в них помогают азербайджанские полицейские.

МЧС Азербайджана организовало палаточные городки для армян Карабаха. Распространены и фотографии из временных помещений.

Уточняется, что палатки установлены в трех точках:

Они рассчитаны в общей сложности на тысячу мест.

Армянское население Карабаха получает помощь – ее оказывают азербайджанские полицейские.

Гуманитарный груз доставлен в Ханкенди из Баку

Сегодня МЧС Азербайджана организовало доставку гуманитарного груза по дороге Агдам-Ханкенди. Колонна выехала утром и к вечеру вернулась обратно.

Для армянского населения Карабаха были доставлены продукты и предметы гигиены:

  • две фуры по 20 т каждая с продуктами и гигиеническими принадлежностями,
  • два автомобиля с хлебом.

Такие грузы будут отправляться и в дальнейшем.

МЧС Азербайджана поставило палатки для армянских жителей Карабаха
МЧС Азербайджана поставило палатки для армянских жителей Карабаха
МЧС Азербайджана поставило палатки для армянских жителей Карабаха
МЧС Азербайджана поставило палатки для армянских жителей Карабаха
Азербайджанские военные помогли раненой армянке в Ходжавендском районе

Азербайджанские военные помогли раненой армянке в Ходжавендском районе

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