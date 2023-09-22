Опубликовано: 21:38, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Палатки для армянского населения Карабаха установлены в нескольких районах. Людям в них помогают азербайджанские полицейские.

МЧС Азербайджана организовало палаточные городки для армян Карабаха. Распространены и фотографии из временных помещений.

Уточняется, что палатки установлены в трех точках:

Они рассчитаны в общей сложности на тысячу мест.

Армянское население Карабаха получает помощь – ее оказывают азербайджанские полицейские.

Гуманитарный груз доставлен в Ханкенди из Баку

Сегодня МЧС Азербайджана организовало доставку гуманитарного груза по дороге Агдам-Ханкенди. Колонна выехала утром и к вечеру вернулась обратно.

Для армянского населения Карабаха были доставлены продукты и предметы гигиены:

две фуры по 20 т каждая с продуктами и гигиеническими принадлежностями,

два автомобиля с хлебом.

Такие грузы будут отправляться и в дальнейшем.