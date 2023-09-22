Палатки для армянского населения Карабаха установлены в нескольких районах. Людям в них помогают азербайджанские полицейские.
МЧС Азербайджана организовало палаточные городки для армян Карабаха. Распространены и фотографии из временных помещений.
Уточняется, что палатки установлены в трех точках:
- Кельбаджаре,
- Физули,
- Агдаме.
Они рассчитаны в общей сложности на тысячу мест.
Армянское население Карабаха получает помощь – ее оказывают азербайджанские полицейские.
Гуманитарный груз доставлен в Ханкенди из Баку
Сегодня МЧС Азербайджана организовало доставку гуманитарного груза по дороге Агдам-Ханкенди. Колонна выехала утром и к вечеру вернулась обратно.
Для армянского населения Карабаха были доставлены продукты и предметы гигиены:
- две фуры по 20 т каждая с продуктами и гигиеническими принадлежностями,
- два автомобиля с хлебом.
Такие грузы будут отправляться и в дальнейшем.