Опубликовано: 19:17, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военнослужащие и врачи оказали помощь раненой представительнице армянского населения Карабаха. О деталях рассказали в Минобороны АР.

Армянской жительнице Карабаха оказали помощь азербайджанские военнослужащие, сообщение о случившемся распространило азербайджанское оборонное ведомство.

Случай произошел сегодня, в Ходжавендском районе. Армянка, получившая ранение, подошла к азербайджанским военным с просьбой о помощи.

Ей сразу же была оказана необходимая первая помощь. После женщину эвакуировали в ближайший военный госпиталь.

Военные врачи провели операцию. Сейчас женщина находится в хорошем состоянии.