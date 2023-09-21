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Азербайджанские военные помогли раненой армянке в Ходжавендском районе

Азербайджанские военные помогли раненой армянке в Ходжавендском районе
© Фото: Минобороны Азербайджана
Азербайджанские военнослужащие и врачи оказали помощь раненой представительнице армянского населения Карабаха. О деталях рассказали в Минобороны АР.

Армянской жительнице Карабаха оказали помощь азербайджанские военнослужащие, сообщение о случившемся распространило азербайджанское оборонное ведомство.

Случай произошел сегодня, в Ходжавендском районе. Армянка, получившая ранение, подошла к азербайджанским военным с просьбой о помощи.

Ей сразу же была оказана необходимая первая помощь. После женщину эвакуировали в ближайший военный госпиталь.

Военные врачи провели операцию. Сейчас женщина находится в хорошем состоянии.

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Азербайджанские военные и врачи помогли заболевшей армянке и услышали слова благодарности

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