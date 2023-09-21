Азербайджанские военнослужащие и врачи оказали помощь раненой представительнице армянского населения Карабаха. О деталях рассказали в Минобороны АР.
Армянской жительнице Карабаха оказали помощь азербайджанские военнослужащие, сообщение о случившемся распространило азербайджанское оборонное ведомство.
Случай произошел сегодня, в Ходжавендском районе. Армянка, получившая ранение, подошла к азербайджанским военным с просьбой о помощи.
Ей сразу же была оказана необходимая первая помощь. После женщину эвакуировали в ближайший военный госпиталь.
Военные врачи провели операцию. Сейчас женщина находится в хорошем состоянии.