Сахиб Багиров, азербайджанец весом 95 кг, смог проявить себя на мировой арене стронгменов, завоевав серебряную медаль на чемпионате мира, который прошел в Дубае. Среди 25 соперников он занял второе место.
По словам спортивных аналитиков, Сахиб Багиров – яркий пример того, как талант и упорный труд способны привести спортсмена к вершине. Его тренировочный процесс, вера в собственные силы и готовность к самым сложным испытаниям сделали его одним из главных фаворитов соревнований.
В самой федерации отметили, что первенство играло большую роль для развития данного вида спорта в республике.
«Чемпионат мира имел большое значение для Федерации стронгменов Азербайджана. Член федерации, судья международного класса Джамал Ахмедзаде впервые судил на чемпионате мира» – пресс-служба организации