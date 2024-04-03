Азербайджанец стал серебряным стронгменом

Спортсмен из Азербайджана Сахиб Багиров завоевал серебро чемпионата мира по стронгмену в Дубае. Всего соревновались 25 атлетов.

Сахиб Багиров, азербайджанец весом 95 кг, смог проявить себя на мировой арене стронгменов, завоевав серебряную медаль на чемпионате мира, который прошел в Дубае. Среди 25 соперников он занял второе место.

По словам спортивных аналитиков, Сахиб Багиров – яркий пример того, как талант и упорный труд способны привести спортсмена к вершине. Его тренировочный процесс, вера в собственные силы и готовность к самым сложным испытаниям сделали его одним из главных фаворитов соревнований.

В самой федерации отметили, что первенство играло большую роль для развития данного вида спорта в республике.

«Чемпионат мира имел большое значение для Федерации стронгменов Азербайджана. Член федерации, судья международного класса Джамал Ахмедзаде впервые судил на чемпионате мира» – пресс-служба организации