Азербайджан продолжает увеличивать заработную плату

Средняя заработная плата в Азербайджанской Республике за первые два месяца этого года возросла на 11% и составила более $550.

Среднемесячный оклад наемных рабочих в Азербайджанской Республике вырос за январь-февраль этого года почти на 11%. Информацию об этом распространил Госкомстат страны.

Уточняется, что по итогам этих двух месяцев средняя зарплата составила $557.

В некоторых трудовых сферах оклад был выше. В частности, работники горнодобывающей промышленности, финансисты, научные сотрудники, страховые агенты и трудящиеся в отрасли связи получали больше.

По данным ведомства, на начало марта количество трудоустроенных граждан в АР составило 1,7 млн человек. Половина из них трудится в государственной сфере.