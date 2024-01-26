Вестник Кавказа

Азербайджан продолжает увеличивать заработную плату

Азербайджан продолжает увеличивать заработную плату
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Средняя заработная плата в Азербайджанской Республике за первые два месяца этого года возросла на 11% и составила более $550.

Среднемесячный оклад наемных рабочих в Азербайджанской Республике вырос за январь-февраль этого года почти на 11%. Информацию об этом распространил Госкомстат страны.

Уточняется, что по итогам этих двух месяцев средняя зарплата составила $557.

В некоторых трудовых сферах оклад был выше. В частности, работники горнодобывающей промышленности, финансисты, научные сотрудники, страховые агенты и трудящиеся в отрасли связи получали больше.

По данным ведомства, на начало марта количество трудоустроенных граждан в АР составило 1,7 млн человек. Половина из них трудится в государственной сфере.

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