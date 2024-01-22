Вестник Кавказа

Пограничникам в Азербайджане подняли зарплату

Пограничникам в Азербайджане подняли зарплату
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанским пограничникам повысят заработную плату. Об этом заявил глава правительства республики Али Асадов.

Глава правительства Азербайджана Али Асадов заявил о повышении заработной платы военнослужащим ГПС Азербайджана.

«Суммы месячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики утверждены в новой редакции»

– Али Асадов

Уточняется, что решение об этом уже подписано. В соответствии с ним Минфин республики выделит необходимую сумму за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год.

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