Пограничникам в Азербайджане подняли зарплату

Азербайджанским пограничникам повысят заработную плату. Об этом заявил глава правительства республики Али Асадов.
Глава правительства Азербайджана Али Асадов заявил о повышении заработной платы военнослужащим ГПС Азербайджана.
«Суммы месячных должностных (тарифных) окладов военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики утверждены в новой редакции»
– Али Асадов
Уточняется, что решение об этом уже подписано. В соответствии с ним Минфин республики выделит необходимую сумму за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в государственном бюджете Азербайджана на 2024 год.