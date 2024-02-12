Азербайджанцы выбирают Россию

В 2023 году более 1,8 млн азербайджанцев выехали за пределы страны. Количество въехавших в Россию выросло в 1,5 раза, на ее долю приходится 37% выехавших из Азербайджана.

Государственный комитет статистики Азербайджана сообщил, что в 2023 году количество выехавших из Азербайджана граждан составило 1,87 млн человек – на 25,5%, чем в 2022 году.

В ведомстве заявили, что число въехавших в Россию азербайджанцев в прошлом году выросло в 1,5 раза, в Грузию – на 31,8%, в Турцию – на 24,3%. Количество азербайджанцев, которые побывали в Иране, упало на 27,7%.

Стоит добавить, что по прошлогодним показателям доля приехавших в Россию азербайджанцев составила 37%, доля Грузии – 36,9%, а Турции – 29,3%.