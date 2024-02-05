Вопрос с Карабахом закрыт – посол России в Азербайджане

В настоящее время карабахский вопрос закрыт. Об этом заявил посол России в Азербайджане. Также он отметил, что сейчас Армения и Азербайджан напрямую обмениваются проектами мирного договора, а Азербайджан и РФ готовятся к очередному раунду переговоров по российскому миротворческому контингенту.

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил о том, что вопрос с Карабахом закрыт.

Далее он отметил, что все время конфликта российская сторона пыталась помочь в поиски путей решения мирным путем.

«Сейчас Армения и Азербайджан напрямую обмениваются проектами мирного договора. То, что предлагает азербайджанская сторона, — это, на мой взгляд, абсолютно оправданные, стандартные формулировки и статьи, которые, как правило, существуют в мирных договорах между сторонами. И, в принципе, на основе тех предложений, которые делает Баку, мне кажется, можно достаточно быстро завершить эти переговоры»

– Михаил Евдокимов в интервью газете «Известия».

В настоящее время, по словам дипломата, Москва готова оказывать максимальную поддержку в переговорах по мирному договору между двумя сторонами.

«Мы готовы предоставлять московскую площадку, мы готовы, если надо, предоставлять нашу экспертизу, наши советы по тексту. Здесь у нас с азербайджанскими коллегами налажено очень хорошее взаимодействие»

– Михаил Евдокимов

Посол отметил, что сейчас Россия и Азербайджан находятся в процессе согласования дат следующего раунда переговоров по российскому миротворческому контингенту в Карабахе.

«Сейчас с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по нашему миротворческому контингенту, сроки его пребывания истекают в 2025 году»

– Михаил Евдокимов