Вопрос с Карабахом закрыт – посол России в Азербайджане

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил о том, что вопрос с Карабахом закрыт.
Далее он отметил, что все время конфликта российская сторона пыталась помочь в поиски путей решения мирным путем.
«Сейчас Армения и Азербайджан напрямую обмениваются проектами мирного договора. То, что предлагает азербайджанская сторона, — это, на мой взгляд, абсолютно оправданные, стандартные формулировки и статьи, которые, как правило, существуют в мирных договорах между сторонами. И, в принципе, на основе тех предложений, которые делает Баку, мне кажется, можно достаточно быстро завершить эти переговоры»
– Михаил Евдокимов в интервью газете «Известия».
В настоящее время, по словам дипломата, Москва готова оказывать максимальную поддержку в переговорах по мирному договору между двумя сторонами.
«Мы готовы предоставлять московскую площадку, мы готовы, если надо, предоставлять нашу экспертизу, наши советы по тексту. Здесь у нас с азербайджанскими коллегами налажено очень хорошее взаимодействие»
– Михаил Евдокимов
Посол отметил, что сейчас Россия и Азербайджан находятся в процессе согласования дат следующего раунда переговоров по российскому миротворческому контингенту в Карабахе.
«Сейчас с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по нашему миротворческому контингенту, сроки его пребывания истекают в 2025 году»
– Михаил Евдокимов