Азербайджан впервые примет участие в чемпионате Африки по тяжелой атлетике

Спортсмены из Азербайджана отправятся в мае в Тунис, где будет проходить чемпионат Африки по тяжелой атлетике.
Тяжелоатлеты примут участие в африканском первенстве взамен пропущенного европейского чемпионата. Напомним, европейские тяжелоатлеты состязались в Ереване, азербайджанская сборная прибыла не чемпионат, но не смогла принять в нем участие из-за провокации с горящим флагом.
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) осудила осквернение флага Азербайджана в Ереване, выразила солидарность с азербайджанской сборной и предложила вместо этого отправить спортсменов на чемпионат в Африке. Федерация тяжелой атлетики Азербайджана (AAAF) приняла приглашение. Африканские соревнования дают возможность получить лицензию к летним Олимпийским играм-2024. Тяжелоатлеты будут показывать свои достижения в Тунисе с 11 по 20 мая.
Чемпионат Африки по тяжелой атлетике проводится с 1979 года.