Азербайджан впервые примет участие в чемпионате Африки по тяжелой атлетике

Опубликовано: 15:08, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанские спортсмены в мае будут участвовать в чемпионате Африки по тяжелой атлетике. IWF пригласила спортсменов в Тунис после вопиющего инцидента на европейском чемпионате, который проходил в Ереване.

Спортсмены из Азербайджана отправятся в мае в Тунис, где будет проходить чемпионат Африки по тяжелой атлетике.

Тяжелоатлеты примут участие в африканском первенстве взамен пропущенного европейского чемпионата. Напомним, европейские тяжелоатлеты состязались в Ереване, азербайджанская сборная прибыла не чемпионат, но не смогла принять в нем участие из-за провокации с горящим флагом.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) осудила осквернение флага Азербайджана в Ереване, выразила солидарность с азербайджанской сборной и предложила вместо этого отправить спортсменов на чемпионат в Африке. Федерация тяжелой атлетики Азербайджана (AAAF) приняла приглашение. Африканские соревнования дают возможность получить лицензию к летним Олимпийским играм-2024. Тяжелоатлеты будут показывать свои достижения в Тунисе с 11 по 20 мая.

Чемпионат Африки по тяжелой атлетике проводится с 1979 года.