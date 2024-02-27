Вестник Кавказа

Азербайджан вложится в горно-обогатительный комбинат в Дагестане

Азербайджан вложится в горно-обогатительный комбинат в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская компания может стать соинвестором по реализации проекта создания горно-обогатительного комбината в Дагестане. Стороны уже проговорили детали.

Компания из Азербайджана намерен вложить средства в реализацию проекта появления горно-обогатительного комбината на территории Дагестана, пишет Минпромторг РД.

В ведомстве заявили, что стороны обсудили детали по данному вопросу в рамках делового форума.

Отмечается, что одним из участников проекта может стать компания AZPROMO, которую интересует и стекольная промышленность в российском регионе.

Помимо этого, руководство компании хочет вложиться в создание сети транспортно-логистических центров вдоль трасс в республике.

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