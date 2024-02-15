Вестник Кавказа

Азербайджан вложил свыше $2 млрд на дороги в Карабахе

Азербайджан вложил свыше $2 млрд на дороги в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Азербайджана в прошлом году вложили на восстановление и строительство дорог в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах больше $2 млрд.

На восстановление железнодорожных и автомобильных магистралей в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах власти Азербайджана потратили 3,6 млрд манатов или больше $2,1 млрд . Такое данные озвучили в кабинете министров республики.

Отмечается, что выделенные средства на дорожное восстановление и строительство магистралей были полностью освоены.

"Эти средства финансировались в госбюджете за счет государственных капитальных вложений и были использованы в полном объеме"

– Кабинет министров Азербайджана

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1420 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Сколько туристов посетило Шушу в прошлом году?

Сколько туристов посетило Шушу в прошлом году?

Од чершенбеси 2024: как отмечают Огненный вторник в Азербайджане

Од чершенбеси 2024: как отмечают Огненный вторник в Азербайджане

Аэропорт Баку увеличил частоту рейсов

Аэропорт Баку увеличил частоту рейсов

Од чершенбеси 2024: Огненный вторник наступил в Азербайджане

Од чершенбеси 2024: Огненный вторник наступил в Азербайджане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы