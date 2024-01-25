В Карабахе возьмут под защиту исторические памятники

Власти Азербайджана намерены охранять объекты культурного наследия на территории Карабахского экономического района. Несколько исторических памятников возьмут под полную государственную защиту.

Исторические памятники и объекты культурного наследия, которые расположены в Агдамском районе будут взяты под государственную защиту.

Такое решение было принято в ходе встречи совета по установлению культурных и исторических ценностей при Минкульте Азербайджанской Республики.

На заседание поднимались вопросы сохранения исторических объектов, которые были найдены в ходе работ на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. В частности, была отмечена необходимость защитить мавзолеи, мосты, мечети и хамамы.

В процессе встречи было решено взять под контроль государства некрополи, которые расположены в селах Алимедетли, Бояхмедли, Гызыл Кенгерли, Эйвазханбейли в Агдамском районе. А также мост мост в селе Кенгерли, мечети в селах Шахбулаг, Абдал и Гюлаблы, хамамы в городе Агдам и селе Гюлаблы.